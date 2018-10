Real, Ramos: "Siamo responsabili, ma adesso è il momento di agire"

Attraverso i propri canali social, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato della difficile situazione del club campione d'Europa in carica, cercando di spronare i propri compagni di squadra ad avere una reazione già nella sfida di Copa del Rey di oggi: "Siamo consapevoli e ci sentiamo responsabili di questa situazione, ma ora non è il momento di parlare, è ora di agire. E il primo passo dobbiamo farlo oggi".

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 ottobre 2018