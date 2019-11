Real, Rodrygo il secondo più giovane marcatore in Champions del club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid potrebbe aver trovato la stella del futuro. La rete messa a segno dopo quattro minuti (poi è arrivato il bis al 7') da Rodrygo entra a suo modo nella storia: il brasiliano, classe 2001, è il secondo marcatore più giovane del Real a segnare in Champions League, alle spalle solo della leggenda Raul. Rodrygo ha già segnato anche due reti in quattro presenze in campionato.