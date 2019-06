Real, Rodrygo si presenta: "Mi identifico in Neymar e Robinho"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid ha presentato oggi un altro nuovo acquisto, Rodrygo Goes. Il giovane brasiliano ha parlato in conferenza stampa: "Per me è un sogno, è il più bel giorno della mia vita. Ho parlato con Vinicius, il Real ha sempre avuto i migliori giocatori e continuerà ad averli. Sono a disposizione per la prima squadra o per il Castilla. Qui c'è molta più pressione, dovrò avere pazienza perché sono giovane. Sono un attaccante veloce, come Robinho o Neymar, mi identifico in loro. I miei idoli sono Ronaldo il Fenomeno e Roberto Carlos. Il Neymar del Real? No, vorrei essere il Rodrygo del Real. Lui è un grande giocatore, ma è in un'altra squadra e non posso parlare".