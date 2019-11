© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una settimana da incorniciare ma soprattutto da ricordare quella di Rodrygo, il talento del Real Madrid che prima ha esordito da titolare in Champions, poi ha segnato al debutto al 'Bernabeu' e quindi ha trovato anche convocazione da parte del Brasile. Il classe 2001 parlando a Esporte Interativo ha detto che "sentirsi più felice di come sono adesso è impossibile. Ho realizzato un sogno. Per me, sarebbe stato belo anche giocare solo pochi minuti e invece Zidane mi ha fatto vivere la settimana più bella. Penso di aver colto l'occasione e la convocazione di Tite dice tutto", confessa la giovane promessa del calcio brasiliano.

Poi anche un aneddoto legato al suo attuale tecnico del Real Madrid: "Non lo conoscevo, perché l'anno scorso, quando avevo incontrato il club, non era ancora tornato. Quando l'ho incontrato ho iniziato a tremare. Fin dall'inizio mi ha sempre trattato alla grande e mi ha insegnato molto. All'inizio della stagione mi sono infortunato e mi ero depresso, ma veniva ogni giorno dallo staff medico per parlare con me e tirarmi su di morale. È stato molto importante per me per avere la testa a posto e motivarmi a riprendermi".