Real, Ronaldo: "Tante pedate della Juve, ma noi abbiamo giocato male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, autore dell'1-3 che ieri sera ha permesso al Real Madrid di conquistare la semifinale di Champions a spese della Juventus, ha commentato così la prova negativa dei blancos ai microfoni di beIN Sports: "Abbiamo sofferto e da questa partita possiamo solo imparare. Nel calcio niente ti viene regalato e il Real Madrid, alla fine, è comunque il giusto vincitore. La Juventus dà tante pedate in difesa, è questo il suo tipo di gioco. Rigore? Non capisco le polemiche. Sapevo che si trattava di un rigore decisivo, grazie a Dio ho segnato. Non abbiamo comunque giocato bene, dobbiamo riconoscerlo".