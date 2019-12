Che spavento per i tifosi della Real Sociedad. In Spagna il 28 dicembre è il giorno dei 'Santi Innocenti', il corrispettivo del nostro pesce d'aprile. E oggi, sul sito ufficiale del club di San Sebastian, è apparsa una nota che, a dire il vero, già sapeva di scherzo: "La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il prestito di Odegaard. Il giocatore resterà ai Citizens fino a giugno". Impossibile, visto che la stellina Odegaard è in prestito biennale dal Real Madrid, fino a giugno 2021. E infatti la nota della Real Sociedad si chiude così: "Siamo costretti a prendere questa difficile decisione per evitare commenti dei media per i prossimi sei mesi. Che sollievo!". Pesce d'aprile, avremmo chiosato noi.