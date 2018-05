Real Sociedad, cambia lo stemma per omaggiare l'addio di Xabi Prieto

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sabato prossimo Xabi Prieto giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia della Real Sociedad, società dove ha militato per tutta la carriera, a partire dalle giovanili fino a oggi. Il club, per salutare degnamente lo storico capitano, ha deciso di modificare lo stemma della società con l'immagine disegnata del calciatore e la scritta 'Xabi Prie10" con il numero del giocatore nato a San Sebastian. "E' stato sempre lo scudo della squadra e per questo gli dedicheremo il nostro 'scudo'". Con questo messaggio la società basca ha comunicato la decisione tramite il proprio sito ufficiale.