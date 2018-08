Real Sociedad, chiesto il prestito di Vallejo al Real Madrid

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Il Mattino: "Ancelotti prepara il Napoli a 4 stelle in campo"

Il Corriere della Sera in prima pagina: "Inter smarrita, il Toro rimonta"

Il QS e il pareggio di San Siro: "L'Inter non c'è, Belotti le mette paura"

La Nazione e la vittoria viola: "Esordio strepitoso, Chievo spazzato via"

Il Secolo XIX: "Genoa e Sampdoria in campo con la tragedia nel cuore"

Il Tirreno: "Empoli battuto dal Genoa. Stadio muto per onorare le vittime"

Messaggero Veneto: "L'Udinese domina la Samp, poi vince in trincea"

La Nuova Ferrara e l'1-0 sul Parma: "La SPAL in volo con gol bellissimi"

La Nazione: "A Marassi l'Empoli parte male e non riesce a recuperare"

Il Corriere della Sera sul Milan: "Avere Higuain e non servirlo"

L'Equipe su Strootman: "Fortunatamente per l'OM c'è l'accordo"

A causa del grave infortunio rimediato da Diego Llorente, la Real Sociedad si ritrova dinanzi alla necessità di acquistare un altro difensore. E, secondo As , sono stati avviati contatti con Jesus Vallejo (21), di proprietà del Real Madrid. Tra i due club i rapporti sono ottimi e a San Sebastian il centrale dell'Under 21 spagnola troverebbe tanto spazio, ma Julen Lopetegui poi avrebbe a disposizione solo tre centrali, Varane, Ramos e Nacho. Per questo è difficile che, nonostante la Real Sociedad abbia chiesto un prestito, le Merengues decidano di lasciarlo andare.

