Real Sociedad, frattura al perone per Illarramendi: lunedì sarà operato

Brutte notizie per la Real Sociedad che perderà per diverso tempo Asier Illarramendi. Il centrocampista infatti si è infortunato durante la sfida contro l'Athletic Bilbao e ha riportato una frattura a livello distale del perone della gamba sinistra, secondo quanto recita il comunicato del club spagnolo. Illarramendi sarà operato lunedì in una clinica di Madrid.