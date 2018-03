Real Sociedad, Illarramendi: "Brutto momento, ci va tutto storto"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il ko rimediato in casa contro il Getafe, il centrocampista della Real Sociedad Asier Illarramendi ai microfoni di beIN Sport ha detto: "Non siamo al nostro meglio, non viene fuori nulla. Facciamo le cose più difficili. Non siamo in un buon momento e tutto ciò che ci accade è negativo. Dobbiamo continuare a lavorare. Non so cosa ci è mancato nel secondo tempo, non siamo in grado di ribaltare il risultato".