Intervenuto in conferenza stampa al termine di Real Sociedad-Barcellona, il tecnico basco Imanol Alguacil ha così analizzato il pari di Anoeta: "I miei sentimenti sono contrastanti. La squadra ha fatto tanto per vincere la partita, e siamo infastiditi per non aver conquistato i tre punti. Abbiamo messo in piedi un gran gioco in termini di ritmo e manovra. Siamo felici e dispiaciuti allo stesso tempo ma mi sono divertito tantissimo - ammette l'allenatore dei baschi -. Certo, è un ottimo punto, ma mi è dispiaciuto non portare a casa il bottino pieno".