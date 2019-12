Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, non ha dubbi sul futuro di Martin Odegaard. Lo ha dimostrato in un'intervista concessa oggi a Marca: "Martin ha una grande voglia di migliorarsi in continuazione e altrettanto spirito di sacrificio. Sono convinto che possa trionfare nel Real Madrid. È un calciatore molto maturo, sta facendo molto bene nella Liga e siamo davvero fortunati ad averlo qui con noi". Il fantasista norvegese, classe 1998, è arrivato alla Real la scorsa estate con la formula del prestito biennale dal Real Madrid.