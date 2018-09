Real Sociedad, Merquelanz ko: dal Valencia può arrivare Ferran Torres

© foto di Alterphotos/Image Sport

La Real Sociedad pensa al talento del Valencia Ferrán Torres dopo il brutto infortunio di Martin Merquelanz. Come sottolinea As, nonostante il mercato spagnolo si sia chiuso lo scorso 31 agosto, il regolamento della Liga permette infatti il tesseramento di nuovi giocatori in caso di ko di grave entità. Ferrán, esterno d'attacco cercato in passato anche dalla Juventus, sarebbe già stato richiesto in prestito dal club basco.