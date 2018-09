Real Sociedad-Valencia 0-1, prima vittoria dei murciélagos: gol di Gameiro

© foto di Imago/Image Sport

Prima vittoria in campionato del Valencia di Marcelino, che supera di misura la Real Sociedad nel settimo turno di Liga. Di Gameiro, su assist dell'altro nuovo acquisto Cheryshev, la rete che ha deciso l'incontro al 36'. Otto punti in classifica per i murciélagos, gli stessi dell'avversario odierno.

Questo il programma del settimo turno di Liga:

28/09 21:00 Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

29/09 13:00 Real Sociedad-Valencia 0-1

29/09 16:15 Barcellona-Athletic Bilbao

29/09 18:30 Eibar-Siviglia

29/09 20:45 Real Madrid-Atletico Madrid

30/09 12:00 Huesca-Girona

30/09 16:15 Villarreal-Real Valladolid

30/09 18:30 Levante-Alaves

30/09 20:45 Real Betis-Leganes

01/10 21:00 Celta Vigo-Getafe