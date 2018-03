Real Sociedad, Xabi Alonso si chiama fuori: "Non sostituirò io Sacristan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Xabi Alonso si chiama fuori dalla corsa alla panchina della Real Sociedad. L'ex centrocampista dei baschi, intervistato da Marca, ha infatti escluso la possibilità di succedere all'esonerato Eusebio Sacristan: "Sono ancora giovanissimo da questo punto di vista. Ho appena lasciato il calcio e ancora sono nella fase di formazione. Non ho la qualifica per allenare. Alguacil? Sono d'accordo con la decisione di affidare a lui la panchina fino alla fine della stagione. Stava facendo molto bene con la squadra B e questa per lui è sicuramente una bella opportunità".