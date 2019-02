© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Copa del Rey col Barcellona, Santiago Solari ha parlato così: "Il Clásico è una partita bellissima, uno degli elementi che rendono la Spagna un Paese fantastico. Paura di Messi? Questa parola non esiste per noi. Vinicius? La squadra lo ha aiutato tanto fin dal suo arrivo, Vinicius si è conquistato il rispetto di tutti grazie al suo talento e alla sua umiltà. La sfida d'andata col Barcellona è stata avvincente, speriamo che sia così anche domani. Rigore su Casemiro contro il Levante? Non c'era alcun dubbio, prendersela con gli arbitri quando fanno la scelta giusta è davvero troppo. Lasciamoli tranquilli". Lo riporta Bernabéu Digital.