Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico: "Morata e l'esultanza in caso di gol? Il rispetto per il rivale non ha niente a che vedere con l'espressione delle proprie soddisfazioni. Isco? Non ha finito l'allenamento a causa di un problema alla spalla, lo valuteremo questa sera. La polemica su Twitter? Il calciatore professionista deve allenarsi al 100% per essere a disposizione della squadra. La squadra ora sta bene, tutti i calciatori stanno lavorando molto bene col fine ultimo che la squadra sia protagonista. Bale e Asensio? Stanno cresendo, stanno migliorando e tutti sappiamo ciò che possono dare alla squadra".