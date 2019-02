Real, Solari verso il Clasico: "La presenza di Messi non mi condiziona"

Attesissima conferenza stampa per Santiago Solari, tecnico del Real Madrid che domani affronterà il Barcellona nell'andata delle semifinali di Copa del Rey: "E' una partita con grande rivalità, Real-Barça è come Inter-Milan, River-Boca, San Lorenzo-Huracan. Vinicius titolare? Nel calcio non ci sono intoccabili. Obiettivi? La nostra idea è vincere tutto quello che possiamo vincere. Ora però pensiamo solo alla Copa del Rey che è il prossimo impegno. Indisponibili? Saremo tutti disponibili, compreso Vallejo, per questo sarà dura fare le convocazioni. Noi vogliamo solo fare una grande partita e far divertire il pubblico. Bale? Tutti ci danno qualcosa: chi esperienza, chi gioventù, chi difende e chi attacca. L'importante è andare tutti nella stessa direzione. Messi? Per me è bello che i migliori siano in campo. Ma la sua eventuale presenza o meno non mi influenza nella preparazione della partita. Le polemiche su Isco? Pensiamo alla partita di domani, il resto non conta".