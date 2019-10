© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid guarda già alle prossime finestre di mercato e stasera invierà osservatori a Valencia per seguire da vicino tre obiettivi, tutti dell'Ajax: Donny van de Beek (già a un passo dal trasferimento in Spagna in estate), David Neres e Hakim Ziyech saranno gli osservati speciali della partita.