Real, tegola infortuni per il Clásico: Hazard out, dubbi Marcelo-Bale

Eden Hazard out, Marcelo in dubbio e Gareth Bale acciaccato. Zinedine Zidane conta gli infortunati in vista del Clásico del prossimo 18 dicembre al Camp Nou di Barcellona. Tre possibili assenze, una scontata al 100%, che preoccupano non poco l'allenatore del Real Madrid nel cammino verso la sfida (finora) più importante di tutta la Liga. A riportarlo è Marca.

Questo l'attuale podio della classifica, con blancos e Barcellona che hanno però una partita in meno rispetto al Siviglia:

Barcellona 31

Real Madrid 31

Siviglia 30