Real, un piano per trattenere CR7: 25 mln più 7,5 in base agli obiettivi

Cristiano Ronaldo sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, ma il club campione d'Europa in carica non vuole rassegnarsi all'idea di perdere il proprio fuoriclasse. Come riporta Cadena Ser, gli spagnoli hanno pronto un piano per prolungare la permanenza a Madrid del portoghese: si parte da una base di 25 milioni, con altri 7,5 di bonus così spalmati:

2 milioni per la vittoria della Champions League;

1,5 milioni per la vittoria della Liga;

1 milione per la vittoria della Copa del Rey;

1 milione per la vittoria del premio The Best FIFA;

1 milione per la vittoria del premio Pallone d'Oro;

mezzo milione per il titolo di capocannoniere della Liga;

mezzo milione legato a un minimo di partite stagionali.