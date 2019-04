© foto di J.M.Colomo

Decima sconfitta in campionato per il Real Madrid, che ieri è caduto 1-0 a Vallecas contro il Rayo. Un momento no che il difensore dei blancos Jesus Vallejo ha analizzato così a beIN Sports: "Volevamo vincere contro il Rayo, ma non ce l'abbiamo fatta e dobbiamo quindi continuare a lavorare per chiudere bene la stagione. Giocare nel Real Madrid è una motivazione importante, dobbiamo dare sempre il 100%. Dieci sconfitte? Ora serve solo riposare e restare tranquilli".