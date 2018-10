Real, Vinicius Jr: "Il mio momento arriverà. Devo restare tranquillo"

© foto di J.M.Colomo

Inizio difficile al Real Madrid per Vinicius Jr che sta trovando poco spazio in prima squadra ma è consapevole che il meglio deve ancora venire: "È sempre bello giocare tra i migliori e essere nel Real Madrid non ha prezzo. È un sogno che avevo sin da bambino. Tutto verrà. Devo mantenere la calma e devo essere felice per essere in grado di contribuire quando verrò chiamato. Non c'è niente di meglio del debutto al Bernabéu contro l'Atlético Madrid. Sono molto contento del gruppo perché è molto buono. Tornerò al meglio dopo questa sosta per le nazionali".