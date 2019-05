Real, Vinicius: "Stagione disgraziata dopo 3 Champions consecutive"

© foto di J.M.Colomo

Il talento del Real Madrid Vinicius ha parlato a margine di un evento pubblico della sua annata al fianco della prima squadra: "Ora è il momento di riposarsi, ma in realtà non vedo l'ora che cominci la nuova stagione per continuare nel mio processo di crescita. L'ultima stagione del Real Madrid? Non siamo andati bene in nessuna delle tre grandi competizioni, e questo è una disgrazia per una squadra che veniva da tre Champions consecutive. La speranza è che le cose vadano meglio il prossimo anno".