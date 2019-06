Real, visite in corso per a Clairefontaine per il terzino Mendy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid potrebbe annunciare a breve un altro acquisto, dopo quello di Jovic ufficializzato in giornata. Un membro dello staff medico del club spagnolo è a Clairefontaine, sede del ritiro della Nazionale francese, per far sostenere le visite a Ferland Mendy, terzino sinistro in forza al Lione. Gli esami sono in corso in questi minuti, il giocatore costerà 50 milioni. Lo riporta L'Equipe.