Real, Zidane: "A giugno dovevo andarmene. Ora ho grande voglia"

© foto di Imago/Image Sport

In conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione come tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane è tornato sul suo addio la scorsa estate: "Me ne andai perché ne avevo bisogno, in quel momento avevo una necessità, sia io che la squadra. Questo club, in quel momento, doveva cambiare. Perché sono tornato? Perché mi ha chiamato il presidente, voglio bene a lui e al club e così eccomi qua. Dopo 8 mesi ho voglia di tornare ad allenare, ma al termine della scorsa stagione la mia era la decisione giusta da prendere, per il momento".