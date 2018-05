Real, Zidane: "Abbiamo sofferto tanto contro una grande squadra"

ITALIA, ECCO IL CT: IL 28 MAGGIO L'ESORDIO DI MANCINI. A GENOVA RINNOVA BALLARDINI. A NAPOLI I DUBBI DI SARRI, LA JUVE CHIUDE PER EMRE CAN E PENSA A CRISTANTE. TUTTI PAZZI PER SIMEONE Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia: per l'annuncio ufficiale mancano ancora...