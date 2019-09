Real, Zidane: "Ciò che è cambiato è che crediamo in quello che facciamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria casalinga sull'Osasuna ha regalato al Real Madrid il primato in classifica e la "scoperta" di due giovani attaccanti che hanno segnato oggi i loro primi gol davanti al pubblico del Bernabéu. A distanza di una settimana dalla batosta di Champions con il PSG, la squadra di Zidane sembra avere risposto per il meglio al momento critico. Queste le parole dell'allenatore dei Blancos in conferenza stampa, raccolte da AS.com:

"Mi fido molto della mia rosa. Ci sono 26 giocatori di calcio molto bravi e oggi lo hanno dimostrato. Siamo cambiati molto, ma penso che fossero preparati. Si tratta di giocare bene quando tocca a loro ed è quello che hanno fatto. Vinicius e Rodrygo? Sono contento per loro. Molte volte dimentichiamo che hanno 18 anni. Abbiamo visto l'emozione che hanno provato nel segnare al Bernabéu. Mi è piaciuto il gol di Rodrygo e il suo controllo è stato incredibile."

Com'è cambiato il Real a una settimana da Parigi? "Ciò che è cambiato è che crediamo in quello che facciamo. Con tranquillità e lavoro ottieni molte cose. Siamo solamente all'inizio, non eravamo così male prima, e ora non siamo così bravi. Dobbiamo continuare su questa linea e con questa dinamica, con intensità, con aggressività ... Difendendo quando dobbiamo difendere. Sappiamo che in attacco possiamo fare molte cose buone.

"Vinicius? Cerco sempre di dare fiducia perché sono ragazzi molto giovani. Siamo qui per migliorare tutti e sono contento per lui perché aveva bisogno di questo gol. Ora guardiamo avanti, proveremo a riposarci bene perché torneremo in campo sabato. È stata una bella partita in tutto. Valverde ha giocato una grande partita e sono contento perché è molto giovane e ha un futuro straordinario."

Ci saranno più chances per Areola? "È un giocatore della rosa, oggi ha giocato e ha fatto bene. Penso che tutti quelli che hanno giocato oggi abbiano fatto bene e ne siamo felici."

Quella di oggi è stata una reazione alle critiche? "Non lo credo. L'importante è quello su cui stiamo lavorando da tempo. Le cose richiedono tempo. Siamo in testa ma non significa nulla. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare che abbiamo una partita sabato, un'altra martedì, un'altra sabato ... Avremo momenti complicati nella stagione. Accadrà di nuovo. Ma dobbiamo essere forti.

Stiamo migliorando ogni giorno e continueremo in questo senso. Quando non siamo in possesso palla, ci impegniamo tutti per recuperarla".