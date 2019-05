© foto di Imago/Image Sport

Presente a Bordeaux per un evento di beneficenza, Zinedine Zidane è stato incalzato dai cronisti in merito al presunto interesse del Real Madrid per la stella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Zizou, però, ha dribblato con l'eleganza le domande, rispondendo solo: "Sta bene dov'è".