Real, Zidane taglia Bale per l'Osasuna. Ma solo in via precauzionale

Zinedine Zidane taglia Gareth Bale per la sfida di questa sera contro l'Osasuna. Una scelta tecnica e slegata alle condizioni fisiche dell'esterno gallese, che si può spiegare però con la volontà di far riposare l'ex Tottenham in vista del derby di Madrid di sabato prossimo. Fuori anche Mariano Diaz e Brahim, oltre agli acciaccati Isco, Modric e Marcelo.