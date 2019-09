Real, Zidane in bilico: i tifosi vogliono Mou. Lo dice il sondaggio di Marca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In bilico il futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid, come ormai è noto. Così come sono già noti i nomi che si fanno per l'eventuale post, ammesso che un esonero arrivi da qui a breve.

A ogni modo, il quotidiano Marca, nella sua versione on line, ha lanciato il sondaggio per sapere il profilo che i tifosi delle merengues vorrebbero alla guida della loro squadra del cuore: con netto distacco rispetto agli altri, è José Mourinho il preferito, con il 44% dei voti. Seguono poi l'ex Juve Massimiliano Allegri (23%) e Raul Gonzalez (21%); solo un 12% dei votanti ha optato per una quarta opzione.