Brutto stop per il Real Madrid che al Bernabeu non è andato oltre lo 0-0 contro il Betis Siviglia non approfittando così del pari dell'Atletico Madrid e soprattutto del ko del Barcellona: "È vero che tutte le migliori squadre hanno perso punti", ha ammesso Zidane dopo la gara. "Ma questo è il miglior campionato del mondo, non ci sono partite facili. Qualsiasi squadra può generare delle difficoltà. Vincere il campionato non è facile ed è bello allo stesso tempo", ha aggiunto il tecnico dei blancos.