Real, Zidane: "Non voglio sentir dire che siamo i favoriti in Champions"

© foto di J.M.Colomo

"Non voglio sentir dire che in Champions siamo i favoriti". L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha mantenuto i suoi coi piedi per terra in vista del ritorno dei quarti di finale con la Juventus di mercoledì sera: "Dobbiamo pensare alla partita di mercoledì - ha detto Zidane in conferenza stampa dopo il pari con l'Atletico -. Servirà il miglior Real Madrid per passare il turno, il resto non mi interessa. Dobbiamo concentrarci solamente sulla Juventus".