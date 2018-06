Real, Zidane pensava già al mercato: Mané era a un passo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le improvvise dimissioni di Zinedine Zidane hanno spiazzato tutti, in primis il presidente dei campioni d'Europa Florentino Perez. E L'Equipe svela un interessante retroscena: il tecnico francese stava già lavorando per programmare al meglio la prossima stagione e aveva individuato in Sadio Mané il primo rinforzo. C'era già il via libera di Perez e l'acquisto dell'attaccante del Liverpool era praticamente definito, ma la decisione di Zizou ha stoppato qualsiasi discorso.