© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane e Florentino Perez preparano la rivoluzione in casa Real Madrid. Come riporta Sportmediaset, potrebbero essere infatti ben nove gli addii illustri quest'estate: nella lista dei cedibili figurano Marcelo, Isco, Bale, Navas, Ceballos, Marcos Llorente, Valverde, Mariano Diaz e Vallejo. Diventa invece incedibile Marco Asensio, pronto a tornare protagonista assoluto proprio nella nuova gestione Zizou. Non mancano infine gli obiettivi in entrata: da Mbappé a Hazard, passando per Pogba ed Eriksen, fino a Kane. L'estate di Madrid sarà più caliente del solito...