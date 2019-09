Real, Zidane recupera Isco e Modric per l'Atletico. Marcelo ancora out

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non si ferma il Real Madrid, atteso domenica dall'importantissima sfida contro i cugini dell'Atletico. Zidane ha diretto una seduta di allenamento stamattina, alla quale hanno partecipato Isco e Modric, che quindi saranno recuperati per la partita di sabato. Più difficile, invece, vedere in campo Marcelo: il terzino brasiliano ha svolto solo parte degli esercizi con i compagni di squadra. Contro la squadra di Simeone, dunque, potrebbe toccare di nuovo a Nacho il compito di giocare sulla corsia sinistra.