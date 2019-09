© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'occhio del ciclone, e alla vigilia del derby di Madrid contro l'Atletico, Zinedine Zidane stravolge il suo Real per la sfida di stasera all'Osasuna. A partire dal portiere (Areola e non Courtois), un undici decisamente sperimentale e infarcito di riserve, guidato da Luka Jovic, alla seconda presenza da titolare in stagione, in attacco.

Real Madrid (4-3-3): Areola; Odriozola, Ramos, Militao, Nacho; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius Jr. Allenatore: Zinedine Zidane.