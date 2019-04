© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l'Eibar. Con un occhio anche al mercato estivo. Queste le sue parole: "Vogliamo vincere e ottenere altri punti contro una squadra che sta facendo un buon campionato. I miei giocatori hanno un grande orgoglio e intendono terminare nel migliore dei modi questa stagione, li vedo bene. Anche nella sconfitta col Valencia abbiamo fatto delle buone cose, non sono preoccupato. La necessità di questo club è tornare a vincere, io sono qui per questo. Accettiamo le difficoltà e lavoriamo per tornare al top, ma non dimentichiamoci quanto ha vinto questo gruppo negli ultimi anni. Marcelo? Vedremo. È un giocatore importante, voglio recuperarlo per finire bene la stagione. Mercato? Non ho ancora deciso chi partirà e chi resterà in estate, c'è ancora un mese e mezzo da affrontare sul campo. Hazard? Mi piace da sempre e lo conosco personalmente, è un giocatore fantastico. Vedremo a fine anno...".