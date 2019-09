Record Muller, 106 presenze in Champions col Bayern: staccato Lahm

Serata da record quella vissuta ieri all'Allianz Stadium da Thomas Müller, attaccante del Bayern Monaco. Autore della rete del definitivo 3-0 nella sfida vinta contro la Stella Rossa, il bomber tedesco - entrato all'83esimo al posto di Coman - ha collezionato la sua presenza numero 106 in Champions League con la maglia del club bavarese. Una presenza storica perché Müller, adesso, è il recordman di presenze nella competizione del club bavarese. Staccato l'ex storico capitano Lahm, fermo a 105. Di seguito il dato.

106 - Thomas Müller makes his 106th @ChampionsLeague appearance today and becomes the player with the most appearances for @FCBayernEN in the competition. Icon. @esmuellert_ #FCBFKCZ #ChampionsLeague #CL #UCL pic.twitter.com/zaKoG2uP7e

— OptaFranz (@OptaFranz) September 18, 2019