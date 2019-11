© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Non sono molto sorpreso". Ospite di Sky Sports in Gran Bretagna, Harry Redknapp ha commentato l'esonero di Mauricio Pochettino in casa Tottenham. Per il tecnico, che ha guidato gli Spurs dal 2008 al 2012, i principali colpevoli sono i calciatori: "Tutti dicono che lo amavano, ma se è vero forse avrebbero dovuto giocare meglio. I risultati sono stati quello che sono". Il 72enne Redknapp, che come ultimo club ha guidato il Birmingham nel 2017 e ha definito quella la sua ultima esperienza da allenatore, ha poi anche scherzato: "Ho mandato un messaggio a Daniel (Levy, il patron del Tottenham, ndr) ieri sera, gli ho detto che se avesse voluto sarei stato pronto a rimettermi in gioco".