Reims, terza maglia in onore del Real e della finale di Champions del 1959

Il Reims dedica la terza maglia al Real Madrid. E il motivo è presto spiegato: il sessantesimo anniversario della finale di Coppa Europa (l'attuale Champions League) persa per 4-3 contro le merengues (un replay dell'ultimo atto di tre anni prima, il primo nella storia della competizione), che ricorre in questa stagione. La sfida, infatti, si disputò a Stoccarda il 3 giugno 1959 e il club francese ha voluto dedicare la sua divisa "al suo miglior avversario ed amico eterno". Sarà indossata per la prima volta domenica contro il Rennes.