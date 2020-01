Nelle ultime ore si è parlato molto di Reinier, giovane fantasista brasiliano del Flamengo, in Spagna, e principalmente accostando il classe 2002 al Real Madrid. Intervenuto oggi in conferenza stampa, Raul Gonzalez Blanco, leggenda delle Merengues ed attuale allenatore del Castilla, ha glissato: "Non posso dire nulla perché non so nulla. Al club nessuno mi ha comunicato niente, credo che dovrete chiedere a qualcun altro, perché io non ne so niente". In ogni caso, la data che chiunque dovrà attendere è quella del 19 gennaio, quando il giocatore diventerà maggiorenne.