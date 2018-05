© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delusione totale della stagione dello Swansea City, dove era in prestito dal Bayern Monaco, Renato Sanches potrebbe restare in premier League. Secondo Record, il Wolverhampton potrebbe prenderlo in prestito per una stagione anche se il Bayern, per bocca del presidente Karl-Heinz Rummenigge al Munchner Merkur, ha fatto sapere che "il futuro allenatore Niko Kovac proverà a riportarlo ai fasti del passato e questo è un compito stimolante ed entusiasmante".