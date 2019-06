Renato Sanches ha già detto addio al Bayern: "Grazie a Dio me ne vado"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Malgrado altri due anni di contratto, Renato Sanches (21) non ha alcuna intenzione di proseguire la sua carriera al Bayern Monaco. Il centrocampsita portoghese, considerato fino a poco fa uno dei maggiori talenti del panorama europeo, all'intervallo dell'ultima partita di Bundesliga l'ha fatto sapere - in maniera dura - anche allo spogliatoi, come riporta la Bild: "Grazie a Dio, mancano solo 45 minuti e poi andrò in vacanza. E dopo questo niente, nient'altro al Bayern Monaco".