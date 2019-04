L'Equipe di oggi apre con l'intervista di Hatem Ben Arfa: "In contropiede" è il titolo. Il giocatore, finito ai margini del progetto Paris Saint-Germain, è rinato al Rennes e dichiara: "Non potrei mai lavorare con Aulas". Cresciuto calcisticamente al Lione, Ben Arfa aveva lasciato l'OL per divergenze proprio col presidente.