Rennes, Ben Arfa ritrova il PSG dopo più di un anno senza giocare

Domani alle 15 il Rennes ospiterà il Paris Saint-Germain e Hatem Ben Arfa potrebbe partire titolare. Il giocatore francese ritrova il club parigino dopo essersi liberato a parametro zero e dopo non aver mai giocato per più di un anno. Una brutta esperienza quella di Ben Arfa al PSG che domani potrebbe avere una chance importante per prendersi la sua vendetta personale.