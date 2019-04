© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"Mi sento bene. Sto bene, al contrario di quello che dice la gente". Hatem Ben Arfa dice la sua, intervistato da France 3. L'esterno del Rennes ha parlato dei tanti alti e bassi della sua carriera: "Il PSG? È stata una grossa prova, non ero preparato a vivere lì. Devi essere tranquillo per poter fare bene, ma è una cosa che mi ha comunque fortificato. Se sarò ancora qui? Solo Dio lo sa, vediamo come andrà a fine questa stagione".