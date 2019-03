Rennes, Ben Arfa su Emery: "Nervoso mentre perdeva, mi ha fatto ridere"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Hatem Ben Arfa, attaccante del Rennes, ha parlato di Unai Emery, tecnico dell'Arsenal che ai tempi del PSG lo aveva escluso dalla squadra: "La mia motivazione non era di vendetta, volevo giocare una gara solida, vincere e ottenere un buon vantaggio per accedere ai quarti - ha detto dopo la vittoria per 3-1 contro i Gunners in Europa League - Ero molto concentrato su questo, poi però ho visto Emery agitarsi in panchina come sempre, l'ho guardato un paio di volte e non ho potuto fare a meno di ridere. Non è cambiato".