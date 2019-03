© foto di Pietro Mazzara

Il centrocampista del Rennes Benjamin Bourigeaud, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Arsenal, ha parlato così: "È incredibile vedere quanto entusiasmo abbiano i nostri tifosi in vista di questa partita. Vogliamo superarci e dimostrare che il Rennes è diventato un grande club. Allo stadio domani ci saranno tanti nostri tifosi e dobbiamo restituire loro il favore. L'Arsenal è una grande squadra, con una lunga storia, ma non dobbiamo assolutamente farci prendere dalla paura. Sebbene i nostri avversari siano favoriti, proveremo infatti a pensare solamente a noi stessi. Niente è impossibile".