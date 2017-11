Rennes, in arrivo Galtier. Prenderà il posto di Gourcuff

Col cambio di proprietà al Rennes è in arrivo anche il cambio di panchina. Secondo quanto riportato da Ouest France Christian Gourcuff cederà il posto a Christophe Galtier. L'ex tecnico del Saint-Etienne è atteso nel pomeriggio in Bretagna. La squadra, dopo 12 giornate di campionato, si trova decima in Ligue 1.